Terra amara, le trame dal 21 al 27 agosto 2023

Durante la celebrazione dei funerali di Hunkar, si presentano i gendarmi per arrestare Sevda, sospettata di essere la responsabile della sua morte. La donna viene portata in caserma per essere interrogata dal procuratore in persona. Ci sono prove schiaccianti della sua colpevolezza, infatti, durante la perquisizione in casa sua sono stati trovati i gioielli che indossava Hunkar il giorno in cui è stata assassinata. Perfino Demir, accorso per convincere il procuratore a rilasciare Sevda, rimane sconcertato dalle prove presentate.