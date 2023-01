Terra amara, le trame dal 23 al 28 gennaio 2023

Demir decide di chiedere perdono a Cengaver per salvare l'amicizia e chiede a Zuleyha di fare lo stesso con Nihal, ma nessuno dei due accetta le scuse. Sermin riceve una notifica del tribunale nella quale si richiede il pagamento di tutti i debiti maturati con la famiglia Yaman nel corso degli anni.

Dopo aver ricevuto la notifica dal tribunale per la restituzione dei soldi avuti in tutti questi anni dalla famiglia Yaman, Sermin si rivolge a Yilmaz, il quale si propone di aiutarla sia tramite avvocati, che economicamente mantenendo Betul a Parigi. Alla villa, Fadik insinua che Gaffur abbia una relazione extraconiugale con Seher e Saniye attacca la ragazza con tanta foga che Hunkar è costretta a intervenire. Per allontanare le due donne, Hunkar manda Seher al cottage, dove dovrà servire la cena a Demir e suo cugino. Dopo cena, Ercument decide di uscire, mentre Demir, ubriaco, rimane da solo con Seher. In preda alla confusione, Demir scambia Seher per Zuleyha e la ragazza se ne approfitta. Il mattino seguente, Demir si sveglia con Seher nel suo letto. Gli uomini di Hatip vanno a infastidire i lavoratori di Yilmaz; secondo Yilmaz, Hatip vuole mettere zizzania tra lui e Demir.

Ercument si reca in un locale notturno accompagnato da Apti. Di conseguenza, Seher approfittando dell'ubriachezza di Demir, si infila nel suo letto. Demir nega disperatamente che sia successo qualcosa; ma la messa in scena di Seher prevede proprio che lui, in quanto ubriaco, non si ricordi di nulla. E infatti Demir, incerto sull'accaduto, spinge Hunkar a comprare il silenzio di Seher, che, incinta di un figlio, conta evidentemente sui soldi della famiglia Yaman per sostenerne la crescita e l'educazione.