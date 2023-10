Terra amara, le trame dal 23 al 28 ottobre 2023

La lettera anonima di Fikret è indirizzata al fratello e viene trovata da Sevda. All'interno sono elencate tutte le vergognose azioni commesse da Adnan Yaman, tra cui il fatto di avere violentato una donna e ripudiato il suo figlio illegittimo. Dopo aver letto la lettera, Zuleyha consiglia a Demir di mantenere la calma, ma il marito non vuole sentire ragioni: è determinato a trovare l'uomo che l'ha preso di mira e a fargliela pagare. Così, si reca da Fekeli per chiedergli un consiglio.

Saniye, Gaffur, Gulten e Nur vogliono far riappacificare Fadik e Rasit. Intanto Demir, decide di fare una dichiarazione pubblica sui giornali, per denunciare le calunnie anonime mosse contro suo padre Adnan Yaman. Mujgan e Umit decidono di metter da parte i loro dissapori professionali e cenano insieme. Scoprono così di avere molto in comune e gettano le basi di una nuova amicizia. Tornando a casa Umit trova Fikret al buio, ubriaco e in piena crisi di identità. Fikret racconta a Umit del sabotaggio al caseificio Yaman e di quello che è successo con Fekeli. Sevda e Zuleyha con preoccupazione apprendono dal giornale il comunicato di Demir. Temendo ripercussioni Zuleyha prova a far ragionare il marito. Fekeli trova Fikret fuori di sè e cerca di aiutarlo a superare le ombre del passato.

Zuleyha, preoccupata per la reputazione degli Yaman, chiede a Saniye di indagare in merito alla lettera anonima in cui si parla di un figlio illegittimo di Adnan Yaman. Si risale, così, a Sesma, una ex dipendente della tenuta che Zuleyha e Sevda vanno a trovare e che rivela loro di come una sera Adnan avesse cacciato una donna che gli chiedeva sostegno per il suo bambino. Sevda comprende che questo bambino era il figlio illegittimo di Adnan Yaman che lei credeva mite e compassionevole e se ne rammarica.