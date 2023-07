Terra amara, le trame dal 24 al 30 luglio 2023

Zuleyha e Yilmaz decidono di non scappare e di restare a Cukurova, chiedendo entrambi il divorzio, in modo da non dover separare i loro figli da Mujgan e Demir. Quando Yilmaz propone il divorzio a Mujgan, la dottoressa mette in chiaro che non ha intenzione di far vivere a Kerem Ali tutto quello che lei ha dovuto sopportare in quanto figlia di genitori divorziati. Da parte sua, Demir dice a Zuleyha che non acconsentirà mai al divorzio.