Terra amara, le trame dal 26 febbraio al 2 marzo 2024

Fikret e Cetin costringono Vahap a rivelare il resto di ciò che sa e a fornire un nome e indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut gli consegnerà la prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara. Spinta da Fusun, Sermin fraintende le intenzioni di Colak, che in realtà non mira a lei ma a sposare sua figlia Betul. Fikret e Cetin si trovano a Beirut per indagare su Mehmet e, grazie alle notizie apparse su alcuni giornali francesi, sono riusciti a scoprire la sua vera identità. Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra in Libano. Le misure d'emergenza prevedono la chiusura delle frontiere così i due restano bloccati nella zona di guerra. Lutfiye, nel frattempo, è stata nominata vicesindaco e vorrebbe informare il nipote, ma nessuno sa dirle dove si trovi. Zuleyha che ha appreso dal notiziario dello scoppio della guerra in Libano, non ha il coraggio di dirle la verità, così inventa che Fikret le ha detto di dover partire per Istanbul. Ma lo strano comportamento di Zuleyha non convince del tutto Lutfiye.

I rapporti tra Gaffur, Cevriye, Rasit e Fadik sono sempre più tesi. Quando Gaffur si rifiuta di far sedere Rasit alla sua tavola, spalleggiato da Cevriye, scoppia un litigio che solo Lutfiye riesce a sedare. Nel frattempo, Zuleyha è sempre più preoccupata per le sorti di Fikret e Cetin che non danno più loro notizie da quando sono arrivati a Beirut. Dopo aver cercato di rintracciarli per vie ufficiali, Zuleyha si rivolge a Hakan il quale però si arrabbia per il fatto che la donna abbia mandato Fikret a fare indagini su di lui a Beirut, senza chiedere a lui stesso la verità.