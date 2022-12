Terra amara, le trame dal 27 al 31 dicembre 2022

Yilmaz esce di prigione e viene accolto a braccia aperte dal padre, Fekeli, che lo porta a casa. Appena arrivati, Yilmaz scopre che il suo onore è stato infangato dalla famiglia Yaman, che ha fatto pubblicare sul giornale una serie di menzogne sul suo conto. Yilmaz perde la pazienza e si dirige subito alla villa, dove sfiderà apertamente Demir. Si scopre infatti che Yilmaz ha comprato la casa di Sermin. Demir, su tutte le furie, estrae la pistola e spara a Yilmaz, il quale verrà salvato da Gulten, che si lancerà sulla linea di fuoco. Demir e Yilmaz terminano momentaneamente le ostilità e la portano al pronto soccorso. Hunkar e Fekeli si mettono d'accordo per cercare un modo per mettere fine all'odio tra i loro figli e per impedire che ci siano altri spargimenti di sangue.

Yilmaz cerca un chiarimento con Mujgan, che non avviene. La donna, in procinto di trasferirsi, rinuncia al suo proposito, quando si accorge che questo viene imputato ai pettegolezzi che circolano su di lei. Hunkar e Demir, decisi a recuperare la villa che Sermin ha venduto a Yilmaz, convocano Sermin, che reagisce sprezzante. Si scopre così che Hunkar non ha le foto con cui ricattava Sermin. E mentre Gaffur spera che, a titolo di risarcimento per il ferimento di Gulten, Demir gli conceda un appezzamento di terra, Cengaver ottiene una settimana di proroga al pignoramento dei propri beni. Fekeli e Hunkar convincono Yilmaz e Demir a incontrarsi per risolvere pacificamente i loro conflitti; in ballo, la villa, che Yilmaz è disposto a restituire gratuitamente a Demir, a una condizione.