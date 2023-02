Terra amara, le trame dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

Grazie ad Hunkar, Demir riesce ad interrompere l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha, costringendo quest'ultima a scappare con lui. L'ex meccanico, rimasto senza automobile, raggiunge a piedi l'azienda e mette Fekeli al corrente di quanto è accaduto. L'Akkaya intende cercare i fuggiaschi. Intanto, Mujgan, mentre viene interrogata da Julide, scopre che i coniugi Yaman sono fuggiti insieme, e si rende conto che il marito le ha mentito. Yilmaz, nel mentre, riesce a fermare il veicolo su cui viaggia Hunkar, ma c'è soltanto lei. Hunkar viene poi interrogata dal PM, e nega di aver aiutato il figlio a scappare. Nel frattempo, Saniye offre a Seher dei soldi per poter crescere il figlio che aspetta da Gaffur come se fosse suo, e la domestica accetta. Quando la cuoca e Gulten vanno a prendere Seher per riportarla alla tenuta, vengono a sapere che quest'ultima ha avuto un aborto spontaneo.

Demir sta fuggendo all'estero insieme a Zuleyha e al piccolo Adnan, al quale, durante il viaggio, sale la febbre. La situazione precipita rapidamente, tanto che l'uomo decide di tornare ad Adana per portare Adnan in ospedale. Qui, Sabahattin concede allo Yaman il tempo necessario per sincerarsi che il figlioletto stia meglio e poi avverte le autorità. Intanto, Hatip, preoccupato per la fuga dell'imprenditore e temendo la sua vendetta, rintraccia Sermin per offrirle protezione. Hunkar, invece, ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia, e si accorge che c'è qualcosa che non quadra nei conti.