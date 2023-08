Terra amara, le trame dal 28 agosto al 3 settembre 2023

La morte di Hunkar getta gli Yaman nello sconforto. Zuleyha consola Demir, gli promette lealtà ma ribadisce che non lo ama. Fekeli, nel frattempo, giura di vendicarsi dell'assassino di Hunkar, che si suppone essere Sevda, finchè questa non viene scagionata in tribunale. Mujgan trova una dichiarazione firmata da Yilmaz che autorizza Demir a denunciarla per avere sparato a Zuleyha, nel caso la decisione dei due di tacere per il buon nome delle rispettive famiglie fosse messa in discussione da qualche evento.