Terra amara, le trame dal 29 agosto al 2 settembre

Demir e Cengaver parlano della morte di Adnan e di come hanno vissuto quei momenti. Il dolore che il tempo non ha lenito e la rabbia per il ritorno di Fekeli, assassino di suo padre, alimentano la sete di vendetta in Demir. Preoccupata per la scomparsa di Gulten, Hunkar obbliga Gaffur a recarsi a Istanbul per cercarla. Gaffur e Saniye, sapendo che Gulten è da Yilmaz, architettano una finta partenza. Sermin scopre che nell'hotel dove Veli le ha detto di alloggiare, in realtà non risultano ospiti con quel nome e corre a informare l'amica Fusun.