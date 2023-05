Terra amara, le trame dal 29 maggio al 4 giugno 2023

Demir è ancora furioso con Zuleyha, perché convinto del suo tradimento. La sua decisione di tenerla lontana dai figli non cambia e Zuleyha è ormai disperata. Viene però accolta in casa di Fekeli. Quest'ultimo, Yilmaz e Hunkar cercano di far mantenere la calma a Zuleyha, tentando di convincerla che presto Demir sbollirà la sua rabbia. Nel frattempo, Mujgan, anch'essa convinta di essere vittima di un tradimento, torna a casa dopo essere quasi scappata in America con suo figlio. Ad accoglierla troverà la donna che più odia al mondo: Zuleyha. Mujgan non vuole sentire ragioni e inizia a litigare pesantemente con Yilmaz. Zuleyha approfitta del trambusto per rubare la pistola di Fekeli, tornare alla villa e sparare a Demir, lasciandolo in fin di vita.

Demir viene condotto in ospedale per essere operato d'urgenza e Zuleyha viene arrestata per avergli sparato. Julide assicura a Zuleyha che si impegnerà per farle ottenere la pena minima possibile. Nel frattempo, Hunkar confessa a Fekeli di essere pentita per come ha sempre trattato Zuleyha e che quanto accaduto a Demir è una conseguenza delle proprie azioni. Zuleyha, una volta in prigione, si rende conto che le sue compagne di cella le mostrano un atteggiamento ostile.