Terra amara, le trame dal 3 al 9 aprile 2023

Dopo aver informato Hunkar della relazione tra Hatip e Sermin, Saniye scopre che ha subito un furto in casa. Gaffur da' la colpa a Cetin e corre all'azienda cotoniera per accusarlo e screditare così anche Yilmaz. Yilmaz sa bene che si tratta di accuse infondate e riporta Gaffur alla villa, avvisando Hunkar che non permetterà a nessuno di calunniare chi lavora per lui. Demir, nel frattempo, per non rinunciare alle sue quote di proprietà della società che realizzerà l'impianto combinato, deve far fronte all'aumento di capitale voluto dai nuovi soci tedeschi ma per farlo decide di vendere i suoi beni.