Terra amara, le trame dal 3 al 9 luglio 2023

Naciye riceve una lettera di divorzio e per vendicarsi denuncia in procura il marito Hatip per l'omicidio di Cengaver. Hatip scopre che il ricattatore è Gaffur e cerca di sparargli. Durante lo scontro, Gaffur gli ruba la pistola e lo uccide. Sermin assiste alla scena ma decide di non dire niente. La notizia dell'assassino di Cengaver da parte di Hatip arriva anche a Demir, che lascia Zuleyha sola in ospedale. Lei ne approfitta per parlare con Yilmaz e per confessargli il suo più grande segreto.