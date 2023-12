Terra amara, le trame dal 30 al 31 dicembre 2023

Fikret viene informato del ritrovamento, in fondo a una scarpata, del corpo di Umit. Sembra chiaro che sia morta a causa di un incidente stradale. Betul è decisa a impossessarsi dell'azienda Yaman, ma Ercan nutre dei sospetti su di lei. Fikret, addolorato per la morte di Umit, decide di farsi carico del suo funerale. A Cukurova, nei giorni successivi, non si fa che parlare dell'incidente e di una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha. Venuta a sapere di questi pettegolezzi Lutfiye informa Fekeli e insieme decidono di porre fine alle voci che circolano. A villa Yaman intanto arriva il comandante della gendarmeria che informa Zuleyha dell'arresto di Cumali per il rapimento di Adnan, ma la informa anche del fatto che l'uomo si era presentato sotto falso nome e in realtà non è il padre della piccola Uzum.

Fikret porta un regalo a Betul per ringraziarla di avere salvato Kerem Ali. I due giovani passano tutta la giornata insieme e iniziano a fare amicizia, anche se sembra esserci qualcosa in più... Quando Betul lo racconta a Sermin, la madre le consiglia di non farsi distrarre da Fikret e di rimanere concentrata sul proprio obiettivo: diventare il nuovo capo dell'azienda. Il giorno dopo, Betul si reca in officina per un problema all'auto. Lì incontra Abdulkadir, che le confessa di voler acquistare dei terreni.