Terra amara, le trame dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023

Ercument, con la scusa di farsi accompagnare in un luogo da Gulten, approfitta del posto isolato per violentarla. Yilmaz, che sta cercando la ragazza per parlarle della lettera inviata al padre di Mujgan, la trova quando ormai è troppo tardi per evitarle la devastante violenza. Nella colluttazione tra Yilmaz ed Ercument, quest'ultimo spara a Yilmaz che prima di perdere definitivamente i sensi, lo colpisce ripetutamente in testa con un sasso. Hunkar si attiva subito per salvare l'onore di Gulten. La accompagna a casa e l'aiuta a ripulirsi facendole il bagno. Cerca di rassicurare la ragazza che nessuno saprà mai niente di quanto accaduto e racconta a Saniye che la cognata si trova in quello stato psicologico perché Yilmaz l'ha picchiata dopo aver scoperto che è stata lei a scrivere la lettera.

Saniye, all'oscuro della violenza che ha subito Gulten, cerca di consolarla, ma non ci riesce. Yilmaz, ferito da Ercument durante lo scontro per difendere Gulten, viene curato in casa da Sabahattin. Fekeli e Hunkar si incontrano per decidere come agire per nascondere a tutti, tranne a Demir, l'accaduto. Lo scopo è salvare l'onore delle famiglie, ma soprattutto quello di Gulten. Demir, sconvolto dal racconto della madre, non porta Zuleyha alla visita quotidiana del figlio. Zuleyha, in preda a un attacco d'ira, va all'ospedale per affrontare Mujgan e chiederle per quale motivo non si sia ancora sposata. Nonostante i tentativi del marito per farla calmare, Zuleyha causa una scenata che attira su di loro l'attenzione di tutti i presenti, per poi svenire.