Terra amara, le trame dal 31 luglio al 6 agosto 2023

Fekeli è vittima di un agguato per mano di due uomini armati, ma Fikret lo salva coraggiosamente e si mette all'inseguimento dei due malviventi, di cui però è complice. Demir convoca una conferenza stampa nella villa per rivelare a tutta la città che Adnan è il figlio biologico di Yilmaz, ma che avendolo cresciuto come suo, non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui. Per tutta risposta, Yilmaz rapisce il bimbo dal suo lettino e lascia la villa, intenzionato a non lasciare il piccolo nelle mani del suo nemico.