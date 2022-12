Terra amara, le trame dal 5 al 10 dicembre 2022

Gaffur, benché un po' restio e spaventato all'idea di restare in carcere per due anni, per amore di Saniye accetta la proposta di Hunkar. Demir, però, non vuole assolutamente passare per un codardo e si infuria all'idea di far andare Gaffur in prigione al posto suo. Il sogno di Saniye di diventare ricca si infrange. Una volta uscito di prigione grazie a Fekeli, Demir litiga con Hunkar e decide di andarsene da casa.