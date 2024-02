Terra amara, le trame dal 5 al 10 febbraio 2024

Fikret pone la sua fidanzata Betul dinanzi al fatto compiuto: accorso alla tenuta Yaman in aiuto di zia Lutfye, annuncia l'imminente cena che loro due avrebbero già in programma per comunicare pubblicamente la data delle loro nozze. Turbato dall'apprendere della Conferenza Stampa, reagisce millantando decisioni mai prese né discusse.

Fikret, Betul, Lutfiye, Sermin, Zuleyha e Hakan si riuniscono per un'occasione speciale in cui Fikret annuncia di voler sposare Betul entro un mese. Sia Betul che Hakan pensano finalmente di potersi lasciare la loro vecchia vita alle spalle, ma Abdulkadir ha progetti diversi e si presenta a casa di Betul per avanzare nuove richieste. Nel frattempo, Azize si sta riprendendo dalla brutta caduta, ma Fadik sospetta che non si sia trattato di un incidente. Infatti, nel cuore della notte, Azize va a svegliare Zuleyha dicendole che è stata Betul a spingerla e non vuole che entri più in casa. Zuleyha, però, è convinta che si tratti solo di un brutto sogno. In uno dei suoi giri nelle terre degli Yaman, Saniye si imbatte in un gruppo di operai che sta costruendo una recinzione. Gli uomini le spiegano che è stato Ekrem ad ordinarlo e Saniye se ne va in collera e meditando vendetta.

Betul inizia a pentirsi di avere preso accordi con Abdulkadir. Come se non bastasse, lui le rivela di volersi impossessare anche dei terreni appartenenti a Fekeli. Saniye scopre che Ekrem sta facendo recintare un terreno di proprietà degli Yaman. Zuleyha si reca da lui per chiedere spiegazioni, ma Ekrem le dice di avere acquistato quel terreno da un uomo sconosciuto. Zuleyha viene così a sapere che sono stati venduti diversi ettari di terreno a sua insaputa. Non crede ai suoi occhi quando scopre che ad aver autorizzato la vendita è stata proprio Betul.