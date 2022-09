Terra amara, le trame dal 5 al 9 settembre

Yilmaz, avvisato della crisi epilettica di Nazire, si ritrova, insieme a Zuleyha, ad accompagnare la donna in ospedale. Passato il pericolo, Yilmaz si offre di portare a casa Zuleyha, ma per strada vengono fermati da Demir che vuole uccidere l'uomo. Zuleyha si mette tra i due per evitare che si sparino a vicenda e dichiara a Demir il suo amore senza riserve. Gli chiede, per il bene della sua famiglia, di non mettersi in pericolo. Hunkar è preoccupata per il ritorno di Fekeli e Yilmaz e che ciò possa riaccendere una faida tra la sua famiglia e il vecchio nemico.