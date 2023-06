Terra amara, le trame dal 5 all’11 giugno 2023

Behice si prende cura di Mujgan e si inventa delle scuse per fare in modo che la nipote non venga a sapere dei fatti accaduti durante il processo a Zuleyha, per cui Yilmaz e Demir finiscono agli arresti. Nel frattempo, Hatip si presenta alla tenuta Yaman con l'intento di recuperare la cambiale o di uccidere Gaffur, ma viene fermato da Saniye e Naciye, che raccontano tutta la verità a Hunkar. Sempre alla villa, Saniye scopre che Fadik è innamorata di Rasit, l'uomo di fiducia di Hatip. Intanto, in prigione, Yilmaz viene a sapere del tentato suicidio di Mujgan. L'indomani, lui e Demir vengono liberati grazie all'intervento di Julide. Una volta libero, Demir intima a Hunkar di non portare i bambini a trovare Zuleyha in prigione, minacciando di non far più vedere i bambini neanche a lei. Yilmaz si confronta con Mujgan dopo che lei ha tentato il suicidio e quando la moglie gli chiede di non lasciarla, Yilmaz è più confuso che mai.