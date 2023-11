Terra amara, le trame dal 6 al 12 novembre 2023

Gaffur ha impegnato un terreno di Gulten e, raggirato, dovrebbe in cambio corrispondere una somma di cui non dispone. Gulten lo scopre e glielo rinfaccia. Cosa che fa anche Saniye cacciandolo di casa. Gaffur passa la notte alle baracche. Zuleyha, reduce dall'incidente che ha avuto in seguito all'incontro con Fikret, mente a Demir sulla reale dinamica dello stesso, condividendo con Sevda il timore che Demir possa presto scoprire che è proprio Fikret la persona che lo sta perseguitando. Analoga preoccupazione condivide Fekeli con Luftiye, che gli rivela di aver sempre saputo del torto subito da Safiye e Fikret da parte di Adnan Yaman, aggiungendo di conoscerne anche altri retroscena. Demir annuncia a Zuleyha di avere una sorpresa per lei. Mujgan segue Fikret scoprendo il rifugio in cui lo stesso architetta le sue azioni di disturbo ai danni di Demir.

Fikret è costretto a confessare a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Lutfiye svela a Fekeli che Safiye non era stata abusata da Adnan Yaman. Al contrario, se n'era perdutamente innamorata e voleva ricostruirsi una vita con lui. Fekeli chiede a Lutfiye di trasferirsi nella sua villa in modo da provare a convincere Fikret ad abbandonare il desiderio di vendetta. Lutfiye arriva a Cukurova e si affeziona subito a Mujgan. Nel frattempo, Fikret contatta degli uomini poco raccomandabili per portare avanti il proprio piano. Sevda vorrebbe che Zuleyha e Demir tornassero a dormire nella stessa camera da letto visto che si dicono innamorati l'uno dell'altra. Intanto Gaffur cerca di rientrare in casa propria e di parlare con la moglie, ma Saniye non vuole sentire ragioni.

Sul giornale appare un articolo che mostra Demir e Zuleyha più uniti che mai, decisi a sviluppare non solo la loro azienda, ma anche l'intera Cukurova. Questo sorprende sia Fikret che Umit i quali, per ragioni diverse, speravano che i due avrebbero divorziato. Al contrario gli Yaman hanno rinsaldato il rapporto e Zuleyha è davvero innamorata di Demir il quale si incontra in segreto con Umit per porre fine alla loro relazione. L'uomo, però, viene scoperto da Sevda e lascia la questione in sospeso. Nel frattempo Fikret studia un piano per far saltare in aria i camion degli Yaman diretti in Europa, ma il piano fallisce. Zuleyha e Demir ormai considerano Sevda come una madre e parte della famiglia e per questa ragione decidono di darle la stanza di Hunkar.