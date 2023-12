Terra amara, le trame dal 6 al 7 gennaio 2024

Quando Hakan capisce che il fratello è morto accidentalmente, decide di intervenire e salvare la vita a Fekeli. Fingendo di perdere il controllo della sua auto, urta quella di Fekeli e lo convince a farsi riportare alla villa da lui. La mattina dopo, il postino consegna a Zuleyha un pacco. Dentro c'è l'anello di Demir e un biglietto in cui l'uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di stare bene e che presto tornerà.

Il francobollo del pacco arrivato a Zuleyha da parte di Demir indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret parte con Cetin alla volta di Laudicea, dove chiede aiuto a Sahap, un amico di vecchia data. Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia. Lutfiye si rende disponibile per aiutare Saniye con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma quando arrivano alle baracche le due donne vi trovano Sermin. Saniye, furiosa, confessa a Lutfiye le sue perplessità sugli intenti di Sermin. Intanto, Betul fa in modo che l'azienda Yaman utilizzi i servizi dell'officina di Abdulkadir e cerca invano di instillare dubbi a Zuleyha sul conto di Ercan che, fidato impiegato, potrebbe ostacolare il suo operato.

Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non è d'accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba. L'organizzazione dell'evento torna a Lutfiye, che riceve i complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Sermin, costretta al riposo, tormenta Betul, Fusun e Saniye. Betul chiede consiglio ad Abdulkadir perché vuole sbarazzarsi di Ercan. Adulkadir le consiglia di sedurlo e Betul passa all'azione. Nonostante le ricerche, non ci sono novità di Demir.