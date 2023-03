Terra amara, le trame dal 6 all’11 marzo 2023

Yilmaz incrocia casualmente Zuleyha, vittima, in strada, di una minaccia di aborto spontaneo. La accompagna in ospedale, dove sarà Mujgan, sebbene gelosa e sospettosa, a prendersene cura. L'ingiustificata scomparsa di Zuleyha genera dubbi e sospetti presso gli Yaman. Parte quindi una ricerca. Si presume che Yilmaz e Zuleyha abbiano organizzato la fuga, portando con loro anche Adnan. Hunkar, in proposito, protesta presso Fekeli, che si rifiuta di crederle, pur rimanendo dubbioso. Intanto Behice, zia di Mujgan, ospite di Fekeli, si mostra più che curiosa rispetto alle vicende in corso. Hunkar rintraccia Sermin e la minaccia per farle ritrattare la dichiarazione in cui accusa Demir dell'omicidio di Cengaver.

