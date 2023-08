Terra amara, le trame dal 7 al 13 agosto 2023

Zuleyha, una ragazza bella e intelligente che lavora come sarta ad Istanbul, è innamorata di Yilmaz che lavora come meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan. I due ragazzi si amano moltissimo, tanto che Yilmaz le sta per fare la proposta di matrimonio. Purtroppo però, Zuleyha, che vive con il fratellastro Veli, giocatore d'azzardo, viene venduta da quest'ultimo a Naci l'uomo con cui ha contratto molti debiti di gioco. Una sera Zuleyha, con l'inganno, viene mandata dal fratellastro a casa di Nigar, che è complice di Naci. Naci tenta di violentarla ma Yilmaz, avvertito da Gulsum, moglie di Veli, corre dalla sua amata e durante la colluttazione uccide Naci. I due innamorati, scioccati da quanto accaduto, si rifugiano a casa di Ayhan che convince Yilmaz a fuggire da solo, dando al ragazzo l'indirizzo di un falsario per costruirsi una nuova identità. Zuleyha non appena si accorge dell'assenza di Yilmaz lo raggiunge alla stazione ferroviaria e i due innamorati fuggono ad Adana.

Scesi dal treno Zuleyha e Yilmaz scoprono di essere stati derubati di tutti i loro averi e così sono costretti a vendere le loro fedi e prendono una stanza per riposarsi. Dallo stesso treno scende Demir che raggiunge la sua tenuta pilotando un piccolo aereo e per questo discute con la madre Hunkar che teme per la sua incolumità. Yilmaz riconosce in lontananza un suo vecchio amico commilitone, che sta reclutando alcuni braccianti per lavorare nelle campagne. Prova a raggiungerlo per chiedere un lavoro, non riuscendoci chiede in giro; gli dicono che può trovarlo nell'immensa tenuta della famiglia Yaman. Dopo un estenuante cammino attraverso i campi, i due ragazzi, finalmente trovano Gaffur che, sembra contento di vedere il suo vecchio amico. Nella tenuta, fervono i preparativi per il matrimonio civile collettivo, a cui Hunkar obbliga le coppie di braccianti che vivono e lavorano all'interno della tenuta.