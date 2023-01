Terra amara, le trame dal 9 al 14 gennaio 2023

Mujgan e la madre stanno concludendo i preparativi per l'imminente partenza e l'arrivo di Yilmaz sconvolge i loro piani, provocando una rottura tra madre e figlia. Alla tenuta sono rimasti solo Gaffur e Saniye. Preoccupata che qualcuno possa entrare nella villa e rubare qualcosa, Saniye manda Gaffur a controllare che sia tutto a posto, ma non sa che cosa la aspetta.

Fekeli, Yilmaz e Mujgan fanno ritorno a Cukurova. Fekeli si reca in caserma per rilasciare una deposizione a favore di Demir. Nel frattempo, Hunkar fa ritorno alla villa e scopre cosa è successo al figlio solo quando Fekeli la rassicura che non sono stati loro a sporgere denuncia. Yilmaz e Mujgan trascorrono insieme la giornata e discutono della loro relazione e del loro futuro. Zuleyha, rinchiusa nell'ospedale psichiatrico, è sempre più disperata. Demir viene rilasciato e tornato alla villa scopre cosa è successo a Zuleyha. Demir è molto scosso dalla notizia ed è deciso a riportare Zuleyha a casa. Hunkar si rifiuta di dirgli in quale ospedale ha portato la ragazza. Seher rivela a Demir dove si trova Zuleyha e Demir guida l¿intera notte per raggiungere la moglie e salvarla.

È un momento di tensione a casa Yaman. Demir è di ritorno e porta con sé Zuleyha, la quale ha sofferto un trattamento traumatico ed è stata separata dal figlio Adnan. Hunkar non approva l'azione del figlio, ma Demir prova un amore immenso per Zuleyha e non poteva sopportare l'idea di vederla soffrire in quel modo. Dall'altra parte, la famiglia di Fekeli sembra finalmente vivere i propri giorni con gioia.