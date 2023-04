Terra amara, le trame dall’11 al 16 aprile 2023

Le nozze tra Hunkar Yaman e Ali Rahmet Fekeli stanno per celebrarsi e nessun componente delle due famiglie ha intenzione di partecipare al matrimonio, a eccezione di Saniye che, nonostante le preghiere di Gaffur, si reca alla casa di campagna per aiutare Hunkar a prepararsi. All'arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha. L'idea che la suocera possa trovare la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto per lei è insopportabile e racconta ad Ali Rahmet la verità sulle sue nozze con Demir, della prigionia forzata in casa, del ricovero in manicomio e dell'allontanamento da Adnan. Omette solo di dire che il bambino in realtà è figlio di Yilmaz, per scrupolo di coscienza, perché sa che svelare quest'informazione avrebbe delle ripercussioni sulla vita di molti, tra cui Mujgan.

Il mancato matrimonio fra Fekeli e Hunkar scatena i pettegolezzi in città. Zuleyha dice a Sabahattin di aver spiegato a Fekeli come Hunkar l'ha separata da Yilmaz, facendole sposare Demir, ma confessa a Sabatthin di non aver voluto dire a Fekeli che il piccolo Adnan è il figlio di Yilmaz, per evitare reazioni violente da parte di Yilmaz. Mujgan, per puro caso ascolta, disperata, la verità di Zuleyha. Ora sa che Adnan è figlio di Yilmaz.