Terra amara, le trame dall’11 al 17 settembre 2023

Zuleyha accetta di tornare a casa con Demir per non allontanarsi dai propri figli, ma è distrutta dal dolore. Sevda la consola. Il mattino seguente, dopo essere passato dal padre Fekeli per chiedere invano il suo perdono, Yilmaz si reca alla villa di Demir.

Le lettere inviate da Yilmaz risuonano nell'anima di tutti i loro destinatari: in quella di Fekeli, di Mujgan e persino in quella di Demir, il suo nemico giurato. Demir decide finalmente di ascoltare la voce della sua coscienza e di lasciar andare Zuleyha. I due divorzieranno e la nostra protagonista potrà finalmente tornare tra le braccia del suo amato Yilmaz. Demir augura alla coppia di trovare la felicità che merita, ma a una condizione, che la piccola Leyla resti alla villa, mentre Adnan andrà via con Zuleyha. I due si promettono che potranno vedere i loro figli ogni volta che vorranno. Anche Yilmaz e Mujgan divorzieranno e bisogna decidere chi si occuperà di Kerem Ali. Mujgan si ostina a mantenere un atteggiamento freddo nei confronti di Yilmaz, ma Fekeli risolverà la situazione proponendo la sua soluzione. Infine, Demir e Yilmaz si stringono la mano in segno di pace, intenzionati a porre fine alle ostilità.

Demir capisce quanto controproducente sia stato il suo comportamento e concede a Zuleyha il divorzio. Mujgan è più reticente, ma anche lei divorzierà da Yilmaz. Alla luce di questo, Behice reclama presso Fekeli un atto notarile che metta in sicurezza finanziaria la nipote e Kerem Ali. Fekeli si infuria e assicura a Behice che, anche senza atti, mai farà mancare il suo sostegno a Mujgan e Kerem Ali.