Terra amara, le trame dall’8 al 14 gennaio 2024

Non si hanno più notizie di Fekeli e Lutfiye ha la sensazione che possa essergli successo qualcosa di grave. Zuleyha partecipa alla cena della neo fondata Camera degli Esportatori in cui sono presenti anche il sindaco e Hakan. Betul non viene invitata e Abdulkadir le consiglia di essere più astuta, se mira a diventare la nuova signora di Cukurova. Nel frattempo Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli all'interno della sua auto e la notizia sconvolge tutti. In ospedale, Aykut conferma a Lutfiye che Fekeli è morto a causa di un infarto. Intanto Zuleyha si reca nell'ufficio del procuratore e scopre che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha dimostrato che Demir non è mai stato nel paese... ma è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Infine Hakan convince il procuratore a scarcerare Fikret, il quale, una volta libero, apprende la notizia della morte dello zio.

Fekeli è morto e tutta Cukurova lo piange. Sia Lutfiye che Zuleyha però, nutrono dei dubbi sulle circostanze in cui Fekeli è morto. Zuelyha, inoltre, confida a Lutfiye che Fekeli non si è mai recato ad Ankara, come invece tutti sapevano. Fikret arriva a villa Yaman che si prepara per la veglia funebre di Fekeli e ha una conversazione con Zuleyha in cui appare chiaro che Demir non si è rifugiato in Siria. Quando ormai tutti gli ospiti sono andati via da villa Yaman, arriva Hakan. L'uomo porge le sue condoglianze a Zuleyha e, durante una conversazione, Zuleyha condivide con Hakan i suoi dubbi sulla morte di Fekeli.