Terra amara, le trame dall’8 al 14 maggio 2023

Mentre Zuleyha sospetta che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla, Hunkar va di nascosto nella stanza d'ospedale dove Fekeli è ancora sedato. Lì incontra Behice che le urla tutto il suo disprezzo. Azize, disturbata dal russare di Fadik, non vista esce per andare a dormire altrove. Ma sulla strada incappa nell'auto di Yilmaz, che la investe. L'uomo la soccorre, la porta in ospedale e le dona il suo sangue; cosa che farà imbestialire Demir. Yilmaz per telefono avverte Zuleyha dell'incidente. Questo turba Mujgan, la quale reagisce sfogandosi con Zuleyha e lo stesso Yilmaz. Fadik, rea di non aver badato a Azize, viene licenziata da Demir, ma subito, grazie a Hunkar, reintegrata in cucina. Intanto Uzum parla alla madre sulla sua tomba, provocando sconcerto in Saniye. E Gaffur, costretto agli straordinari in un ristorante, maledice Hatip, a cui è debitore di una forte somma.

Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman. Julide cerca l'assassino di Cengaver. Sabahattin vuole chiarire con Julide ma scopre della denuncia presentata da Sermin contro di lui. Intanto, arriva Sermin e lui la minaccia di raccontare tutto a Betul. Fekeli cerca di capire a cosa si riferisse Behice quando ha minacciato Hunkar e lei gli racconta il segreto che ha saputo da Sermin.