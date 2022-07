Terra amara, le trame delle puntate dal 1° al 5 agosto

Alla tenuta si presenta Veli, spacciandosi per un cugino di Zuleyha. L'uomo la minaccia di raccontare la verità a Demir, se lei non gli consegnerà i suoi gioielli. Allertato da Hunkar, Demir riesce a scacciare Veli, giurando di ucciderlo se si avvicinerà nuovamente alla sua famiglia. Alla villa, Hunkar scopre che le nozze di Gulten sono state annullate e si arrabbia perché non ne è stata informata. Intanto, Yilmaz si risveglia dopo giorni di febbre alta a casa di Fekeli e, per caso, vede sul giornale la foto di Zuleyha con la famiglia Yaman. Sconvolto, si reca allora alla tenuta e si imbatte in Nazire, che gli racconta di come sia stato Demir a dare fuoco alle baracche. Determinato a fargliela pagare, Yilmaz si arma di pistola e si dirige alla villa, ma quando vede arrivare Zuleyha con in braccio il bambino, resta impietrito.