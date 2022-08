Terra amara, le trame delle puntate dal 16 al 19 agosto

Yilmaz è sopravvissuto all'agguato di Demir, ed è convinto che Zuleyha sia sua complice. Fekeli, cerca di farlo ragionare, di non saltare a conclusioni affrettate e capire come sono andate davvero le cose. Nel frattempo, Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua stanza da Demir, come punizione per aver tradito la sua fiducia. Hunkar è in ospedale, dove ha subito una delicata operazione per rimuovere il proiettile che l'ha colpita, le sue condizioni sembrano buone. Tanto che, durante la visita del figlio, la donna gli stringe la mano per comunicargli che riesce a sentirlo parlare. Fekeli fa visita alla donna, ricordandole l'amore che li legava. Cengaver vede Yilmaz che credeva morto per mano di Demir e lo sfida a duello. Ma Yilmaz, disarmato, si difende, raccontando all'uomo una verità per lui inaspettata.