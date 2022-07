Terra amara, le trame delle puntate dal 18 al 22 luglio

Yilmaz è ferito, portato in ospedale, vuole tentare la fuga, ma ha poco tempo per un piano, dal momento che recupera in fretta e sta per essere dimesso. Hunkar comunica a Demir della fuga di Zuleyha. Demir va su tutte le furie, soprattutto quando sua nonna dice che doveva andare a Istanbul con Zuleyha. Demir chiede alla madre di scoprire chi ha aiutato la moglie e va a cercarla. Zuleyha raggiunge il carcere per andare da Yilmaz, dove invece troverà il marito. Demir, a conoscenza del vero rapporto tra i due, davanti alle sue insistenze per rivedere l'amato, la schiaffeggia e la porta via. A Istanbul in attesa del volo, durante il pranzo, Zuleyha supplica Demir di lasciarle vedere suo "fratello". Lui glielo vieta e si mostra cinico e spietato, soprattutto quando scopre che la moglie si è tolta la fede.