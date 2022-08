Terra amara, le trame delle puntate dal 22 al 26 agosto

Demir è sempre più turbato dall'ascesa imprenditoriale di Yilmaz, che raccoglie consensi ovunque. Il postino recapita le carte per il divorzio tra Sabahattin e Sermin alla villa. Fadik, che consegna le carte a Hunkar, le confessa anche che il motivo del divorzio potrebbe essere la relazione tra Sabahattin e Gulten. Hunkar rimane scioccata. Fadik dice a Sermin che Sabahattin e Gulten hanno una relazione. Gaffur arrabbiato con Gulten per aver disonorato la famiglia la promette in sposa ad Abdi, un uomo molto più anziano di lei. Hunkar sa che tra Gulten e Sabahattin non c'è nulla e che i contatti tra i due avvengono semplicemente per aiutare Yilmaz. Zuleyha è molto provata per la lontananza del figlio e Demir è sempre più sospettoso per quanto riguarda il rapporto tra Yilmaz e Fekeli.