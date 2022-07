Terra amara, le trame delle puntate dal 25 al 29 luglio

Demir fa di tutto per non far uscire dal carcere di Istanbul Yilmaz. Ma grazie all'amnistia, Yilmaz ottiene la sua libertà. Demir è sconcertato, perché sa che Yilmaz andrà sicuramente a Cukurova, alla tenuta, per riprendersi Zuleyha. Quindi si rivolge a dei delinquenti del posto per cercarlo. Nel frattempo, le invidie di Saniye verso Zuleyha e la nascita del suo bambino, che rappresenta per Sermin la perdita dell'eredità nei confronti di sua figlia Betul, costringono le due a fare un patto. Introdurranno nella camera da letto di Zuleyha un serpente velenoso con l'intento di uccidere lei e la vita che porta in grembo. Ma le cose vanno in maniera diversa. Zuleyha spaventata dal serpente corre via e cade per le scale, sviene e dopo un po' inizia il travaglio del parto. Tutti credono che il trauma le abbia causato un parto prematuro. Sabahattin, che non è presente al parto, va a visitare Zuleyha e ha la conferma che il bambino non è nato anzitempo.