Terra amara, le trame delle puntate dall’11 al 15 luglio

Durante i festeggiamenti per il matrimonio, Sermin cerca l'abito da sposa comprato a Parigi, ma non lo trova. Hunkar macchia le lenzuola per provare la verginità di Zuleyha. Saniye si dimostra infastidita dalla scalata sociale di Zuleyha. Zuleyha lascia la festa in anticipo e si reca in camera, Hunkar le dice che un giorno capirà che per i figli una madre è pronta a tutto. Zuleyha scoppia in lacrime pensando a cosa accadrà in quella camera. In prigione, Yilmaz è sempre più triste perché non riceve lettere da Zuleyha e viene schernito dagli altri prigionieri. Una volta soli nella camera da letto, Demir dice a Zuleyha di sapere che non lo ama ma le promette che la renderà felice e, ignaro dello stato d'animo di Zuleyha, la porta a letto. Nella notte, Demir riceve una telefonata e si reca in fretta alla stazione di polizia dove il suo testimone, Cengaver, è in stato di fermo in seguito a un incidente, intanto Zuleyha si dispera perché sa di aver tradito Yilmaz.