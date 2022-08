Terra amara, le trame delle puntate dall’8 al 12 agosto

Demir scopre che Yilmaz è aiutato da Fekeli. Yilmaz partecipa alla festa nel club della città di Adana e così Zuleyha scopre che è vivo. Lei vuole parlare con lui, ma Demir glielo impedisce e lei si lancia dall'auto in corsa. Dopo la caduta, perde i sensi. Demir le resta accanto aspettando che si riprenda e le chiede di perdonarlo. Yilmaz dopo l'incontro con Zuleyha, sembra convinto che lei non lo ami più, Fekeli lo fa ragionare e gli fa capire che nessuno sa cosa abbia passato la ragazza e che se ci tiene ancora, deve combattere per il suo amore. Sermin si lamenta con Sabahattin di non essere stata invitata alla festa dove sono tutte le persone importanti della città. Sabahattin le dice che invece sono stati invitati ma è stato lui a non voler andare, le parla di divorzio, ma Sermin non ne vuole sapere.