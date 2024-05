Terra amara, le trame delle puntate del 10 e del 12 maggio 2024

In tutta Cukurova si diffonde la notizia della morte di Colak. Betul si sente più forte perché erede della fortuna di Colak e fa ritorno in città con la madre Sermin. Le due donne si insediano nella villa di Colak e chiamano l'avvocato per avere un elenco dei suoi beni ereditati. Tuttavia, l'avvocato spiega a Betul che lei non è la moglie di Colak: il matrimonio non risulta agli atti. Mentre Betul cerca di trovare un modo per raggirare la problematica, appare Colak. Davanti a una folla che comprende Lutfiye, Fikret, Zeynep e la servitù di villa Yaman e le guardie di Colak, l'uomo spiega il piano che lui e Zuleyha hanno elaborato per mostrare la vera natura di Betul. Nei giorni a seguire a villa Yaman, Gaffur parla con Uzum della possibilità di risposarsi e la bambina si dice d'accordo.

Gaffur viene mandato a fare la spesa per conto della villa ma, una volta al negozio di alimentari gli riferisce che Hakan ha comprato quanto segnato sulla lista due giorni prima, ma alla cucina di villa Yaman quella spesa non è mai arrivata. Zuleyha, insospettita da quanto appreso, decide di pedinare il marito e finisce per scoprire che Hakan sta aiutando Abdulkadir e Vahap a fuggire dal paese. Infuriata per l'ennesima bugia, decide di chiudere il rapporto con Hakan.