Terra amara, le trame delle puntate del 12 e del 14 aprile 2024

Zuleyha, accompagnata da Aykut e Gaffur, si reca in un villaggio per salvare una donna incinta in pericolo di vita. Ma il ponte che devono attraversare crolla poco prima che lo attraversino. Si scopre che il ponte è stata sabotato per attentare alla vita di Zuleyha. Ma chi è il mandante di questo piano? Tutti i sospetti ricadono su Colak, ma i responsabili affermano di essere stati assoldati da Vahap. Quando Hakan si reca da lui per estorcergli una confessione, Vahap giura di essere all'oscuro di tutto. I gendarmi, però, vanno ad arrestarlo. Abdulkadir decide di mandarlo a Mersin per tenerlo al sicuro. Nel frattempo, Sermin e Betul vorrebbero lasciare la tenuta degli Yaman per trasferirsi a Istanbul ma per farlo, dovrebbero prendere il denaro che Betul custodisce in una cassetta di sicurezza.

Cetin incontra Zeynep, figlia del suo maestro delle elementari, tornata a Cukurova nelle vesti di professoressa del liceo. Convinti che lei e Fikret potrebbero formare una bella coppia, Cetin e Lutfiye decidono di fare in modo che i due si conoscano. Lutfiye chiede a Fikret di passare a prendere Zeynep, con la scusa di mostrargli la casa in cui si trasferirà. Nel frattempo, Vahap entra nella villa di Colak e lascia una scritta minatoria sul muro. Colak va alla rimessa di Abdulkadir, ma l'uomo gli spiega che Vahap non è più in città perché lui stesso l'ha mandato via. In realtà, poi, scopre che suo fratello non è andato a Smirne, ma è rimasto a Cukurova per vendicarsi di Colak. In città, Sermin mette in ridicolo Colak pubblicamente, spiegando come l'uomo abbia tenuto Betul prigioniera e sfidandolo a chiedere il divorzio.