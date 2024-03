Terra amara, le trame delle puntate di domenica 31 marzo 2024

Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente d'auto, che si sospetta sia stato opera di Colak. Le sue condizioni sono gravissime. L'unico chirurgo in grado di eseguire l'intervento che potrebbe salvargli la vita si trova in Svizzera e non è intenzionato a venire ad Adana e operarlo. Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso conoscenza e Betul sceglie di restare al suo fianco. Quando il medico di fiducia di Abdulkadir capisce di non poterlo operare, i suoi uomini lo portano in ospedale. Nel giorno del loro matrimonio, Colak aspetta Betul, in ritardo per quanto accaduto con Abdulkadir. Sermin corre da Colak, fingendo che Betul sia stata rapita da Abdulkadir... ma Betul però tornerà da sola da Colak, ha capito che ormai non ha altra scelta se non sposarlo e tenere nascosto che cosa è successo tra lei e Abdulkadir.

Il tentativo di Betul di avvelenare Colak fallisce quando l'uomo si accorge che la bevanda che lei gli sta offrendo è avvelenata. Per punizione, reclude in casa Betul dove minaccia di farle passare il resto della vita. Nel frattempo, Fikret lotta tra la vita e la morte e mentre i medici dicono di non poter eseguire una difficilissima operazione che potrebbe salvarlo, Hakan si presenta con il chirurgo luminare che si dice pronto a sottoporre Fikret all'intervento. Sermin, preoccupata per non aver avuto ancora notizie da sua figlia, decide di recarsi a casa di Colak dove, con sua grande sorpresa, trova l'uomo in perfetta salute. Abdulkadir si sveglia in ospedale e chiede di Betul, i suoi uomini gli dicono che è andata via e lui capisce che ha preferito abbandonarlo e sposare comunque Colak.