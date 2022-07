“Terra amara”: trama, cast e personaggi

Da lunedì 4 luglio debutta una nuova soap opera turca in onda su Canale 5 Redazione Sorrisi







Approda nel pomeriggio di Canale 5 "Terra amara", nuova soap opera turca in onda da lunedì 4 luglio tutti i giorni (da lunedì a venerdì) alle ore 15.45. Si tratta di una serie ambientata nella Turchia degli Anni 70, tra Instanbul e le campagne del Sud: la storia segue le peripezie di Züleyha e Yılmaz, sorta di "Promessi sposi" costretti a affrontare vari ostacoli e antagonisti prima di coronare il loro sogno d'amore.

Il trailer

Trama

Nella Turchia degli Anni 70, Züleyha e Yılmaz sono due giovani innamorati che vorrebbero sposarsi. Lei lavora come sarta, lui come meccanico nell’officina del suo padrino. Il fratello della ragazza, Veli, è un giocatore d’azzardo, che la vende a Naci, con cui ha molti debiti. Quando lui cerca di violentarla, Yılmaz corre in soccorso della fidanzata e, nella colluttazione, uccide Naci. Ricercato dalla polizia, è costretto a fuggire e cambiare identità e Züleyha decide di scappare con lui. La coppia fugge così ad Adana, nel sud della Turchia, nelle immense e fertili terre del potente e visionario Demir e di sua madre Hunkar. Per non essere separati, Yılmaz e Züleyha si fingono fratello e sorella, ma questa bugia potrebbe sconvolgere le loro vite e distruggere ogni speranza di salvezza.