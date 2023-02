“Terra amara”: vi sveliamo i segreti di un successo

La soap turca di Canale 5 continua a fare grandi ascolti. Merito di un mix vincente Simona De Gregorio







È un successo inarrestabile quello di "Terra amara", la soap turca che ha conquistato il pubblico del pomeriggio di Canale 5 sfiorando i 3 milioni di spettatori. Una storia fatta di colpi di scena, gelosie, intrighi e potere. Al centro c’è il triangolo che vede protagonista la bella Zuleyha (Hilal Altinbilek), innamorata di Yilmaz (Ugur Gunes), ma costretta, per circostanze avverse, a sposare il ricco Demir (Murat Unalmis). Acclamata anche dai telespettatori dei trenta Paesi in cui è stata distribuita, oltre a contare su un racconto con un mix di ingredienti vincenti la soap ha tanti punti di forza. E qui li andiamo a scoprire.

Le vicende sono ambientate nella Turchia degli Anni 70, coinvolta in una profonda crisi che portò a una netta divisione tra benestanti e non abbienti. Un quadro descritto perfettamente nella soap, che però ci mostra alcune incantevoli bellezze della Turchia, prima del terribile terremoto del 6 febbraio scorso che ha colpito il Paese insieme con la Siria. La storia, infatti, si svolge principalmente a Cukurova (uno dei quattro distretti del comune di Adana), dove Zuleyha e Yılmaz si stabiliscono. Una vasta pianura, con alcuni dei terreni più fertili al mondo, nel sud della Turchia, e zona tra le più colpite dal terribile sisma.

Tra i dettagli accattivanti ci sono i costumi, che ci fanno calare nell’atmosfera degli Anni 70. Ed è stato fatto un lavoro di ricerca accurato. Artefice di questo tuffo nella moda retrò è la costumista Ayrun Torun, che ha spiegato: «Lo sforzo più importante è stato pensare e realizzare abiti che fossero di supporto alla sceneggiatura, adattando i look al modo di vivere di ogni personaggio, al suo temperamento e alla condizione economica e sociale». Si va quindi dagli abiti più cupi e austeri della potente Hunkar a quelli eleganti della dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova) fino alle mise dimesse di Gulten (Selin Genc). E ogni settima sono stati prodotti 80 pezzi tra costumi e accessori.

Per la protagonista, Hilal Altinbilek, "Terra amara" ha rappresentato la svolta nella sua carriera, dandole grande popolarità, dopo anni di studi di recitazione, una lunga gavetta e ruoli minori in alcune serie. «Sono molto grata di questa opportunità, mi ha permesso di esprimere me stessa e ho cercato di rendere tutte le sfumature di Zuleyha, in lei convivono fragilità e forza, sconforto e determinazione. La difficoltà maggiore è stata girare le numerose scene di pianto: ogni volta ho pensato alla mia infanzia e adolescenza, al duro percorso per trasformare in realtà il sogno di diventare attrice» ha detto l’attrice. Entusiasta anche Ugur Gunes: «Terra amara è un prodotto fortissimo, non solo perché racconta di un periodo storico difficile, ma perché è capace di trasmettere emozioni profonde, è coinvolgente». E gli fa eco Murat Unalmis: «Demir mi ha fatto conoscere una realtà contadina che ha cambiato anche il mio rapporto con la natura. Nel mio orto di casa adesso coltivo ortaggi e ho piantato 500 piante di lavanda. Vederle crescere mi dà una grandissima gioia».

L’amore e la passione sono al centro della soap, ma i protagonisti non amano parlare della loro vita privata. Si sa che per ora sono single, però i loro cuori battono per i rispettivi cani, come dimostrano le foto che spesso postano sui loro profili social.