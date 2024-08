“The family”, le anticipazioni: Devin sempre più sotto pressione

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Hulya (Nur Surer) cerca di convincere Ekrem (Umutcan Utebay) che Yagmur (Yusra Geyik) non è la donna adatta a lui e riesce nel suo intento. I due ragazzi sembrano lasciarsi. Devin (Serenay Sarikaya) decide di portare Nese (Ipek Tenolcay) alla villa dopo che questa è stata sfrattata da Ergun (Ozan Gozel). Hulya, che è già riuscita nell’intento di separare Yagmur ed Ekrem, mal sopporta la presenza della donna, aumentando così le tensioni tra lei e Devin. Aslan (Kivan Tatlitug), dopo aver minacciato Tolga (Mert Denizmen), lo costringe a firmare un contratto che lo mette a capo della nuova società fantasma creata per ripulire i soldi del gioco d’azzardo. L’uomo si scontra poi con la madre per la sua continua interferenza nei suoi affari. Cihan (Nejat Isler) fa i conti con la possibilità di diventare padre e ne parla con Devin. Yagmur ha un violento litigio con Ekrem, mentre Aslan si scontra con Hulya, che continua a immischiarsi nella sua vita. Devin si chiude in camera e prende una gran quantità delle pillole che le erano state date da Atilla (Nejat Isler).