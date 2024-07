“The family”, le anticipazioni: tensioni tra suocera e nuora

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 luglio al 2 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 29 luglio al 2 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "The family"

Per Devin (Serenay Sarikaya) la vita con la famiglia del neomarito sta diventando sempre più difficile. Hulya (Nur Surer) oltrepassa spesso i limiti imposti dal suo ruolo di suocera invadendo la vita privata di Devin, al punto arrivare a trasferire grosse somme di denaro sul conto della nuora come se fosse una sorta di “salario” mensile. Come se non bastasse Devin scopre che Hulya ha regalato a sua madre, Nese (Ipek Tenolcay), vestiti e borse che non usa più, cosa che la fa molto arrabbiare e scatena un’accesa discussione. Ibrahim (Levent Ulgen), intanto, cerca di convincere Aslan (Kivanc Tatlitug) a non vendere le sue quote dei casinò online in Romania e, a tale scopo, ne parla con Hulya, offrendosi di prendere lui le redini della famiglia... Ibrahim scopre poi il passato di Yagmur (Yusra Geyik) e chiede di avere delle prove da consegnare a Hulya.