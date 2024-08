“The family”, le anticipazioni: Yagmur viene aggredita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 agosto

Ekrem (Umutcan Utebay) e Yagmur (Yusra Geyik) annunciano la loro relazione ad Aslan (Kivanc Tatlitug) e a Devin (Serenay Sarikaya). La ragazza viene aggredita e Cihan (Nejat Isler) la porta in ospedale. Aslan è determinato a scovare il colpevole perché paghi l’affronto di aver aggredito una donna della sua famiglia. Dopo aver scoperto che si tratta di Serhat (Anil Ilter), accetta che venga arrestato su consiglio di Devin. Ma prima di consegnarlo alla Polizia gli promette di ucciderlo appena sarà uscito di prigione. Yagmur rimprovera Devin accusandola di non averla mai davvero ascoltata, di non essersi mai interessata dei suoi problemi, ma dopo essere stata rifiutata per l’ennesima volta dal padre, le due sorelle finalmente si ritrovano.