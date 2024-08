“The Family”, le trame dal 12 al 16 agosto 2024

Ilyas scopre che Atilla e Serhat erano coinvolti in un giro di droga e che quest'ultimo a Smirne frequentava una escort di nome Hande. Su suggerimento di Iskender, viene perquisito l'appartamento in cui Atilla e Serhat si incontravano per la droga e lì trovano il dito che Ilyas scopre essere quello di suo figlio dopo aver fatto la prova digitala con una cassaforte. In seguito all'annuncio di Leyla a cena, Aslan, dopo aver minacciato Tolga, lo costringe a firmare un contratto che lo mette a capo della nuova società fantasma creata per ripulire i soldi del gioco d'azzardo. Cihan fa i conti con la possibilità di diventare padre e ne parla con Devin. Yagmur ha un violento litigio con Ekrem, mentre Ceylan si scontra con Hülya, che continua a immischiarsi nella sua vita. Sconvolta, si chiude in camera e prende una gran quantità delle pillole che le aveva regalato Atilla.