“The Family”, le trame dal 15 al 19 luglio 2024

Aslan avverte l'avversione di Hulya nei confronti di Devin perché non la ritiene all'altezza del figlio e della famiglia Soycan, ma l'uomo mette le cose in chiaro con la madre: Devin è la donna che ama pazzamente e non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il suo amore per lei. Insieme a Devin fissa di lì a una settimana il matrimonio con Devin e Hulya, che viene a scoprire che Cihan è uno dei pazienti seguiti da Devin, e gioca la carta migliore del suo mazzo: lo invita al matrimonio.