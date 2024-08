“The Family”, le trame dal 19 al 23 agosto 2024

Dopo aver avuto la certezza che il figlio è morto, Ilyas mette Hulya di fronte a una terribile scelta del tipo "occhio per occhio". Anche lei dovrà perdere un figlio e dovrà anche scegliere quale dei due sacrificare: Cihan, il figlio adottivo? O Aslan, suo figlio naturale? Intanto Cihan comunica alla famiglia che sta per diventare padre e Devin sembra decisa a denunciare alla polizia Aslan e la sua famiglia per omicidio.