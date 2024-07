“The Family”, le trame dal 22 al 26 luglio 2024

Aslan convince Devin di non essere intervenuto in aiuto della madre di lei e di non essersi vendicato per l'aggressione a Ekrem, ma la realtà è ben diversa. Le regole della famiglia Soykan diventano sempre più insopportabili per Devin, ma Hulya continua a fare tutto il possibile per controllarla, addirittura vorrebbe che girasse con un autista e che non guidasse più la sua auto. Aslan ha un confronto ravvicinato con lo zio Ibrahim, mentre i rispettivi uomini sono in azione sul campo.