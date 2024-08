“The Family”, le trame dal 26 al 30 agosto 2024

Avendo preso atto che gli amici di Yusuf non prenderanno posizione nella guerra contro Ilyas, Ibrahim cerca di convincere Hülya a consegnare a Ilyas uno dei suoi figli. Devin, dopo aver scoperto di essere incinta, tenta di parlarne ad Aslan, che però è troppo occupato nel serrare i ranghi della famiglia, in vista della rappresaglia contro Ilyas. Nel frattempo, Ilyas e Salih cercano di corrompere Tolga e Ibrahim, che Ilyas considera gli anelli deboli della catena, per convincerli a passare dalla loro parte. Ekrem, ancora scosso dall'incidente sul balcone, propone a Yagmur di sposarlo. Proprio quando Aslan sta per scoprire il nuovo indirizzo di Ilyas, Sipsi, l'informatore, viene gettato da un elicottero e precipita nella piscina coperta della villa.