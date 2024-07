“The Family”, le trame dal 29 luglio al 2 agosto 2024

Ibrahim fa in modo che Aslan sia costretto ad aprire la cassaforte nell'ufficio di suo padre e a prendere la lettera che lui aveva scritto per ciascuno dei suoi figli. Lettera che Aslan non hai mai letto, come Cihan racconta a Devin durante una seduta. Poi Devin scopre che Hulya ha "regalato" a sua madre, Nese, vestiti e borse che non usa più, cosa che la fa molto arrabbiare e durante un'accesa discussione con Hulya, le dice delle parole molto dure, che Aslan ascolta e tra i due finisce male.