“The Family”, le trame dal 5 al 9 agosto 2024

Ekrem e Yugmur annunciano la loro relazione ad Aslan e a Devin. Mentre la giovane si prepara per una serata come cantante al Volta, la nonna di Aslan dà in escandescenze, vuole tornare a casa sua, dal suo adorato figliolo e impugna un paio di forbici. Devin dovrà intervenire per calmarla. Intanto Hulya, con l'aiuto di Ibrahim, scopre che Yugmur ha lavorato come escort. La ragazza viene aggredita e Cihan la porta in ospedale. Devin, quando lo scopre, impazzisce dal dolore, così come il suo innamorato e Ekrem.